Sirigu obiettivo: «L’Inter meritava di più»

Finita la gara tra Torino e Inter per la trentunesima di Serie A, Salvatore Sirigu si esprime, con molta sincerità, in zona mista

L’Inter meritava di più, parole e musica di Salvatore Sirigu. Il portiere è stato il migliore in campo nella partita del Torino contro i nerazzurri. Allo Stadio Olimpico è andata in scena una sfida strana, come ha sottolineato Handanovic, l’Inter ha quasi dominato ma a vincere è stato il Torino grazie a un gol di Ljajic su un contropiede. Pur il portiere del Toro pensa che i milanesi meritassero almeno il pari.

«Siamo stati bravi a prendere la vittoria, certo l’Inter poteva pareggiare. Non si può dire che l’Inter non abbia meritato, ma anche il Torino non è stato da meno. Noi veniamo da un periodo molto brutto, con risultati e prestazioni scadenti. Non dovevamo concentrarci sulla classifica ma su quello che vuole il nostro allenatore, che è uno molto bravo» è quanto ha detto Sirigu ai microfoni di Sky Sport.