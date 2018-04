Mazzarri esulta: «Nessuna rivincita. Spalletti, siamo al cinema?»

Le dichiarazioni di Walter Mazzarri al termine di Torino-Inter in cui analizza la vittoria per 1-0 e risponde a Spalletti sulla stretta di mano a fine partita

Walter Mazzarri ritorna sulla vittoria odierna per 1-0 con cui il Torino ha ottenuto i tre punti sull’Inter. Queste le dichiarazioni dell’allenatore granata ai microfoni di Sky Sport: «Non ho bisogno di dimostrare nulla dopo oltre 15 anni di carriera. Nessuna rivincita nei confronti dell’Inter, i fatti si commentano da soli. Basta vedere i valori delle squadre che ho allenato e i risultati che ho ottenuto nella mia carriera. Le esperienze sono tutte positive, sono molto contento. Sopratutto oggi, quando si vince è normale essere contenti e sarei un falso ad esprimere il contrario. Abbiamo passato momenti un po’ difficili, adesso siamo tutti un po’ più felici».

Prosegue Mazzarri: «Ci siamo comportati bene contro una grandissima squadra come l’Inter. E’ stata una grande partita, la squadra si è sacrificata dal primo all’ultimo, così come bisogna fare nel calcio attuale. Se corriamo e giochiamo da squadra tutti possiamo fare risultato contro tutti. Il derby aveva fatto perdere sicurezza alla squadra, serviva ritrovare fiducia e con il nuovo assetto a tre in difesa la squadra è molto più tranquilla». Infine, chiusura sulla frecciatina rivolta dal tecnico Spalletti: «Guardate che fa, siamo al cinema? Io gli ho dato la mano così come si fa, poi se lui era contento siamo contenti tutti».