Spalletti dopo Torino-Inter: «Mazzarri hai vinto, puoi darmi la mano»

Le parole di Luciano Spalletti al termine della partita odierna contro il Torino. Il tecnico analizza le tante occasioni sprecate dai suoi… e svela il motivo del siparietto finale con Mazzarri!

Luciano Spalletti racconta con lucidità ed un briciolo di amarezza l’1-0 con cui il Torino ha fermato l’Inter nella corsa ad un posto in Champions League: «Ci sono dei momenti dove non va come vorresti. Abbiamo preso qualche ripartenza di troppo che ci ha costretto a buttare via delle energie, mentre dovevamo gestire meglio la palla e soffocare i loro attacchi. Purtroppo ci sono dei momenti in cui la palla non va dentro la porta neanche se la pigi» racconta il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport.

Prosegue Spalletti: «Seconda occasione persa dopo il Derby? Nel calcio ci sono anche gli avversari. Rafinha viene da 2 anni di inattività, mercoledì era un po’ in difficoltà di fiato. Poi dite quello che volete sulle scelte. Assist di Perisic? E’ stato sfortunato, aveva fatto una gran rincorsa e un gran recupero. Borja? Oggi ha fatto bene, tanti metri e tante aggressioni che magari ci hanno fatto perdere lucidità, ma è un calciatore che dà equilibrio sopratutto adesso che ha recuperato le forze».

Infine, Spalletti racconta un aneddoto riguardante il siparietto con Mazzarri a fine partia: «Lui è uno che ha sempre un po’ di timore anche quando vince, per cui hai vinto, non c’è da aver timore di darmi la mano, la partita è finita. Non darmi la mano con la puntina, se non me la vuoi dare non darmela».