Spalletti-Mazzarri, siparietto a fine partita: che stretta di mano! – VIDEO

Il siparietto a fine partita tra Luciano Spalletti e Walter Mazzarri: che stretta di mano tra i due tecnici dopo Torino-Inter!

Curioso siparietto a fine partita tra due toscanacci doc come Luciano Spalletti e Walter Mazzarri. Torino-Inter, lunch-match della giornata numero 31 del campionato italiano di Serie A, si è conclusa con il risultato di 1-0 a favore della formazione di casa. Niente da fare, dunque, per l’Inter che spreca una grossa occasione per superare la Roma in classifica e portarsi al terzo posto, mentre adesso deve temere per il contro-sorpasso della Lazio.

Eppure l’Inter avrebbe meritato certamente qualcosa di più per quanto fatto vedere nel corso dei 90 e passa minuti al ‘Grande Torino’. C’è anche questo, forse, nel curioso siparietto a fine partita tra i due allenatori, Luciano Spalletti e Walter Mazzarri. Di seguito il video delle telecamere di Sky che immortalano il momento della stretta di mano prolungata tra i due tecnici, conclusasi con sorrisi e battute tra i due allenatori toscani di Torino e Inter.