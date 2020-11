Mancini: «Maradona immortale come Kobe Bryant e Alì»

Roberto Mancini rende omaggio a Diego Armando Maradona. Ecco le parole del commissario tecnico della Nazionale

Roberto Mancini, a Il Corriere dello Sport, ha ricordato Diego Armando Maradona. Ecco le sue parole.

«Quando ho letto sul telefonino che Diego era morto, ho pensato subito a una fake news. Poi ho visto quante notizie stavano arrivando da tutto il mondo e ho capito che era tutto vero. Incredulo e addolorato, mi sono messo davanti alla tv. Emozioni senza fine, sono tornato indietro nel tempo. Ancora non mi rendo conto che Maradona non c’è più. Un Dio del calcio, un immortale come Muhammad Ali e Kobe Bryant. Diego non morirà mai, ogni immagine del suo talento lo farà resuscitare nella nostra memoria».