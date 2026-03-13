Mancini Sampdoria, si riapre un clamoroso scenario? Un messaggio dell’Al‑Sadd accende un intrigo di mercato

Mancini Sampdoria, l’enigma sui social dell’Al‑Sadd apre un retroscena che può cambiare il mercato. Le ultimissime

Il futuro di Roberto Mancini si sta trasformando in un caso internazionale, sospeso tra geopolitica, vincoli contrattuali e suggestioni di mercato. Secondo Il Fatto Quotidiano, l’ex CT della Nazionale vive una situazione paradossale: dopo essere rimasto bloccato negli Emirati Arabi il 2 marzo per l’escalation del conflitto in Medio Oriente, oggi non può fare ritorno in Qatar, dove il suo rapporto con l’Al‑Sadd risulta ancora formalmente attivo. Una condizione che ha congelato ogni certezza e aperto scenari inattesi.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

Un contratto sospeso e una panchina affidata ad interim

Il club qatariota non ha parlato né di esonero né di dimissioni, ma ha annunciato sui propri canali social che Mancini non potrà guidare allenamenti e partite a causa del blocco totale dei voli. La squadra, impegnata contro l’Umm‑Salal, è stata affidata temporaneamente a Sergio Alegre. Resta però un nodo irrisolto: quanto potrà durare questo limbo? Se la situazione geopolitica non dovesse sbloccarsi, la separazione definitiva tra Mancini e l’Al‑Sadd diventerebbe un’ipotesi sempre più concreta.

La suggestione Sampdoria: un ritorno che accende i tifosi

Il rientro in Italia del tecnico ha immediatamente riacceso le fantasie della Sampdoria, in piena emergenza tecnica dopo gli esoneri di Foti e Gregucci e con Attilio Lombardo chiamato a reggere la squadra in un momento delicatissimo. Il nome di Mancini, leggenda blucerchiata e simbolo di un’epoca irripetibile, è tornato a circolare con forza a Bogliasco. La presenza del figlio come direttore sportivo alimenta ulteriormente il sogno, anche se i costi dell’operazione restano proibitivi per un club in difficoltà economica.

Nonostante tutto, la tifoseria immagina un ritorno romantico, quasi salvifico, per provare a inseguire una salvezza che oggi appare lontana ma non impossibile.