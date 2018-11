Mancini scommette sull’Italia: «In futuro competeremo per qualsiasi cosa»

Il Ct dell’Italia, Roberto Mancini, crede nel progetto che sta portando avanti: «La squadra può solo migliorare, siamo stati sfortunati».

L’Italia non vince ma piace. L’attesa vittoria nel match decisivo della Nations League contro il Portogallo non è arrivata ma gli Azzurri stanno crescendo e convincendo sempre di più sul piano del gioco e dell’intraprendenza, anche grazie agli innesti apportati alla squadra dal Ct Roberto Mancini. Il tecnico jesino, intervenuto ai microfoni di “Rai Uno” in collegamento con il programma “Che tempo che fa” non nasconde il suo ottimismo per il futuro.

«Siamo riusciti a ricreare un clima di gioia per la Nazionale e questa è la cosa più bella. – ha affermato il Ct – Questo accade grazie ai ragazzi, perché giocano bene: in alcune occasioni siamo sfortunati ma la squadra dimostra che in futuro può competere per qualsiasi cosa. Può solo che migliorare».

Parole importanti, quelle di Mancini, che contro gli Stati Uniti potrebbe far debuttare anche i ‘Millennials’ Tonali e Kean: «Abbiamo bisogno di conoscere meglio i giovani, la speranza che giochino è per un futuro migliore anche al più presto. – ha spiegato l’ex numero 10 – Abbiamo dei ragazzi bravi, devono fare esperienza. La strada è lunga, anche ieri abbiamo giocato bene anche se ci è mancata la vittoria. La voglia di rinnovare è importante».

