Mandorlini Cluj, è ufficialmente finita. Le strade fra il club romeno e il tecnico italiano si sono separate. Il comunicato ufficiale e i motivi della rottura

Mandorlini Cluj, fine anticipata: si chiude dopo due mesi la terza avventura del tecnico italiano. Il comunicato ufficiale sulla separazione

Si è ufficialmente conclusa la terza esperienza di Andrea Mandorlini al Cluj. Il tecnico italiano, ex difensore dell’Inter e noto per aver guidato il Verona allo storico “Scudetto dei record” in Serie B, ha interrotto consensualmente il proprio rapporto con il CFR Cluj, dopo appena due mesi dal suo ritorno sulla panchina del club rumeno.

La notizia è arrivata tramite un comunicato ufficiale pubblicato dalla società, che ha confermato la decisione presa di comune accordo tra le parti. Una separazione improvvisa, ma che sembra maturata nelle ultime settimane a seguito di risultati altalenanti e di una gestione tecnica che non ha convinto del tutto la dirigenza.

Nel comunicato, il club ha ringraziato Mandorlini per l’impegno dimostrato durante tutti e tre i suoi mandati alla guida del Cluj, sottolineando il rispetto e la riconoscenza nei confronti di un tecnico che in passato aveva saputo lasciare un segno positivo in Romania.

«Il CFR 1907 Cluj e l’allenatore Andrea Mandorlini hanno interrotto la loro collaborazione a partire da ieri sera. Nel prossimo periodo, gli allenamenti della squadra saranno gestiti dagli allenatori in seconda, Laurențiu Rus e Ovidiu Hoban. Ringraziamo il Sig. Mandorlini per il lavoro svolto durante i suoi tre mandati al Cluj e gli auguriamo il meglio per il prosieguo della sua carriera».

Con questa scelta, si chiude dunque un’altra parentesi nella storia tra Mandorlini e il Cluj, un rapporto fatto di alti e bassi, ma anche di fiducia reciproca testimoniata dal numero di ritorni sulla panchina del club. La prima esperienza risale al 2009, seguita da un breve secondo ciclo e infine da questo terzo tentativo, conclusosi in anticipo rispetto alle aspettative iniziali.

Ora il CFR Cluj è alla ricerca di un nuovo allenatore per rilanciare la squadra e dare continuità al progetto tecnico. Nel frattempo, la guida sarà affidata internamente a Rus e Hoban.

Per Mandorlini, si apre una nuova fase professionale, con la possibilità di valutare nuove proposte, sia in Italia che all'estero. Ma la storia tra Mandorlini e Cluj resta comunque una delle più curiose e longeve tra un allenatore italiano e un club straniero.