Manfredini: «Stagione tribolata della Lazio nonostante il ritorno di Sarri. Gattuso tecnico di livello» – ESCLUSIVA

Manfredini, ex centrocampista della Lazio, ha parlato in esclusiva a Lazionews24: le sue dichiarazioni sui biancocelesti

Christian Manfredini è stato un protagonista assoluto con la maglia biancoceleste, il tutto culminando nella vittoria della Coppa Italia nel 2009 e con la vittoria della Supercoppa con i capitolini. L’ex centrocampista ha parlato in esclusiva a Lazionews24.

Cosa pensi della stagione che la Lazio ha appena concluso e credi che riuscirà a trovare un nuovo equilibrio con un altro allenatore. Quali sono le tue considerazioni?

STAGIONE SARRI – «L’annata è stata abbastanza tribolata. Si è partiti con l’arrivo di Sarri, una scelta molto gradita alla piazza: un allenatore di livello, uno che insegna calcio. Poi però è arrivata subito la prima tegola, con il mercato bloccato, e il mister ha dovuto ricompattarsi con la squadra per riuscire ad andare avanti. Alla fine la barca è stata portata in porto in maniera dignitosa, anche se ci sono stati molti problemi. È stata raggiunta una finale di Coppa Italia, pur contro una corazzata contro cui era difficile avere la meglio. Però in finale ci sono arrivati, quindi credo che la stagione sia stata chiusa in modo dignitoso, anche se è stata molto complicata. La ripartenza sarà molto dura, anche se nulla è impossibile. La tifoseria non va allo stadio ed è in rotta con la società, quindi il club dovrà essere bravo a ricompattare l’ambiente, scegliendo un allenatore di livello e facendo una programmazione importante. Se si lavora bene, costruendo una squadra capace di ottenere buoni risultati in campo, la tifoseria, pur essendo in rotta con la società, piano piano si riavvicinerà alla squadra».

In questo senso, secondo te Gattuso può essere un compattatore? La tifoseria non l’ha presa benissimo ma la sua figura può essere quella di buon mediatore?

GATTUSO – «Per me Gattuso è un allenatore di livello. Ha fatto tante esperienze e, anche se non ha fatto benissimo in Nazionale, secondo me lì era molto difficile fare bene, considerando il materiale umano a disposizione. Qualsiasi allenatore avrebbe fatto fatica. Credo che possa fare bene in questo ambiente. È un allenatore che ha carattere, grinta e voglia di fare. A Napoli ha proposto anche un buon calcio, però bisogna lasciarlo lavorare. La piazza è scettica, giustamente, ma lui è abituato a sudare e a lavorare. Ha fatto tanta gavetta, quindi dovrà continuare a lavorare in maniera seria, come ha sempre fatto. Se arriveranno i risultati, vedrai che la tifoseria sarà dalla sua parte».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI MANFREDINI A LAZIONEWS24