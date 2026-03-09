Mani Ricci, l’ex arbitro Bergonzi non ha dubbi: «Era rigore, guardate il braccio! Ma c’è una cosa che per me è inaccettabile»

Mani Ricci, L’ex arbitro Mauro Bergonzi ha analizzato e commentato così gli episodi da moviola più discussi del derby

Durante la Domenica Sportiva, l’ex arbitro Mauro Bergonzi ha analizzato minuziosamente gli episodi controversi del finale tra Milan e Inter.

Sull’azione di Carlos Augusto, l’esperto ha precisato che non si tratta di rete annullata. Doveri aveva già interrotto il gioco prima del tiro per placare la confusione in area.

La critica più aspra riguarda il tocco di mano di Ricci al minuto 95. Essendo l’arbitro coperto, l’intervento della tecnologia era indispensabile. L’opinionista reputa inaccettabile che il VAR di Abisso non abbia richiamato il collega al monitor per valutare l’azione, privandolo della decisione finale su un evidente calcio di rigore.

SULL’EPISODIO DEL CALCIO D’ANGOLO – «Su Carlos Augusto non si può parlare di gol annullato, Doveri ha fischiato prima che il pallone entrasse in rete: c’era la solita confusione in area, lui ha bloccato prima per mettere ordine».

MANI DI RICCI – «Al minuto 95 però c’è un tocco di mano di Ricci: Doveri è coperto e non può vedere nulla, deve aiutarlo il VAR. Guardate il braccio di Ricci: lui non si aspetta il pallone e fa di tutto per toglierlo, ma colpisce nettamente il pallone col braccio. Abisso è al VAR, io non accetto che questa situazione la decida il VAR: manda al monitor Doveri, è il migliore, il più forte, il più esperto, e decide lui se è rigore e no. Perché lui sta roba non l’ha vista. E quando vai al monitor e vedi questo, questo è calcio di rigore. Perché non l’hanno mandato? Dovete chiederlo a loro, non hanno valutato chiaro ed evidente errore, una situazione inaspettata: tutto può essere, ma mandalo al monitor. La cosa che non è accettabile è che hai Doveri in campo e non lo mandi a vedere: ma mandalo a vedere, poi decide lui».