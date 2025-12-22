Manna sicuro: «Il Napoli vuole raggiungere quell’obiettivo. Sul mercato penso che…»

Manna: il valore della finale Napoli-Bologna e la concentrazione necessaria

A pochi minuti dalla finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna, Giovanni Manna, direttore sportivo del club partenopeo, ha condiviso le proprie impressioni ai microfoni di Sport Mediaset. Il dirigente ha espresso un punto di vista lucido e misurato, sottolineando il significato dell’evento e l’importanza di affrontarlo con la massima concentrazione.

Per Napoli, come spiegato da Manna, la partita rappresenta un’opportunità per arricchire ulteriormente la bacheca dei trofei e dare continuità a un percorso iniziato con la conquista dello scudetto nella stagione precedente. Allo stesso tempo, il ds azzurro ha voluto riconoscere i meriti del Bologna, arrivato in finale grazie alla vittoria della Coppa Italia, segno di un progetto tecnico solido e di una crescita costante del club emiliano.

Durante il suo intervento, Manna ha evidenziato come la sfida metta di fronte due squadre che rappresentano il meglio della stagione passata, trasformando la finale in una sorta di sintesi simbolica del calcio italiano recente. Un contesto, ha sottolineato, che richiede attenzione totale, lucidità e capacità di gestire la pressione di una partita secca.

Il direttore sportivo ha inoltre richiamato il gruppo all’importanza di restare concentrato, senza lasciarsi condizionare dall’emozione e dal valore storico della finale. “La Supercoppa”, ha dichiarato Manna, “non è solo un banco di prova tecnico, ma anche mentale. Serve mantenere la testa sul gioco e gestire ogni momento con equilibrio”.

SIGNIFICATO DELLA FINALE – «Può diventare una serata storica per noi, ma dobbiamo giocare una partita difficile. Il Bologna ha vinto la Coppa Italia, ha meritato di essere qui. Noi abbiamo vinto lo scudetto, quindi questa partita è la massima espressione della stagione precedente, dobbiamo stare sul pezzo».

In sintesi, le parole di Manna mostrano la centralità della concentrazione e della gestione mentale nella preparazione di un evento così prestigioso come la finale di Supercoppa Italiana.

