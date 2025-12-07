 Manna pre Napoli Juve: «La maglia è cucita per sognare»
Manna prima di Napoli Juventus: «La maglia del Napoli è cucita sulla pelle per sognare. Il risultato sul campo è più decisivo per loro che per noi. Mercato? Saremo pronti»

Manna a Dazn: il direttore sportivo del Napoli ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Juventus. Queste le sue parole

Nel prepartita di Napoli Juventus, una delle sfide più attese della 14ª giornata di Serie A, a Dazn il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha analizzato il momento della squadra, gli obiettivi stagionali e le prospettive in vista della sessione invernale di mercato.

NAPOLI JUVE«Partita importante, vedendo i risultati di oggi anche. C’è bisogno di continuità come fatto fino ad ora. La Juve è una squadra forte, che si sta ricostruendo. Ieri Spalletti ha detto che la maglia della Juve è stata cucita per vincere, la maglia del Napoli è cucita sulla pelle per sognare».

CONTINUARE A SOGNARE«Il risultato sul campo è più decisivo per loro che per noi. Le assenze non sono un’alibi. Spero che i giocatori rientrino per dare al mister più varietà ma dobbiamo dare continuità di prestazioni. Le partite si possono poi vincere o perdere ma con questo atteggiamento».

MERCATO DI GENNAIO «Saremo pronti ad opportunità come detto, poi speriamo di recuperare i giocatori. Ci saranno anche uscite che daranno spazio a entrate. Faremo di necessità virtù».

