Manna prima di Napoli Milan: «Lukaku? Siamo contenti che sia rientrato in gruppo. Mainoo? Dobbiamo essere riflessivi. Raspadori non penso lasci l’Atletico»

Manna prima di Napoli Milan: le parole del Direttore Sportivo dei partenopei a pochi minuti dalla semifinale di Supercoppa Italiana contro i rossoneri

A pochi minuti della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è intervenuto ai microfoni di Mediaset per fare il punto su diverse tematiche di attualità. Dal rientro di Romelu Lukaku alle strategie di mercato, passando per il futuro di Giacomo Raspadori e il rapporto tra Antonio Conte, squadra e dirigenza, il dirigente azzurro ha chiarito la posizione del club.

LUKAKU E IL MERCATO DI GENNAIO – «Siamo contenti che sia rientrato in gruppo. Ancora non è in condizione di giocare, ma per noi è importante. Valutiamo come crescerà la condizione nelle prossime settimane, poi vedremo».

MAINOO E LE STRATEGIE DI MERCATO – «Dobbiamo essere riflessivi e accorti sul mercato, abbiamo giocatori importanti fuori. Vediamo quali saranno le novità nei prossimi giorni».

RASPADORI E L’IPOTESI ROMA – «È un calciatore che ha dato tanto a Napoli e Napoli ha dato tanto a lui. Ha fatto una scelta e va rispettata, ma penso che non lascerà l’Atletico Madrid».

CONTE E IL CLIMA INTERNO – «In realtà noi problemi non ne abbiamo mai avuti. C’è stata un’uscita che non era polemica ma era un segnale. Ci sono state tre vittorie importanti, ma è fisiologico che non si possano vincere tutte. Siamo contenti del lavoro del mister e della squadra, non siamo condizionati dal risultato di oggi».