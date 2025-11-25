Calcio italiano
Maradona, cinque anni senza il Pibe de Oro. Ecco il VIDEO ricordo del fuoriclasse argentino raccontato da Boskov
Diego Armando Maradona, anniversario della scomparsa: il VIDEO ricordo del Pibe de Oro secondo Boskov
Sono già trascorsi cinque anni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, considerato da molti il più grande calciatore di tutti i tempi.
Il fuoriclasse argentino, simbolo eterno del Napoli e icona del calcio mondiale, continua a vivere nella memoria collettiva come una delle figure sportive più leggendarie di sempre.
In occasione dell’anniversario, riproponiamo un ricordo speciale: il racconto del Pibe de Oro firmato da Vujadin Boskov, storico ex allenatore della Sampdoria, custodito nei nostri archivi.
