 Maradona, cinque anni senza il Pibe de Oro. Ecco il VIDEO ricordo del fuoriclasse argentino raccontato da Boskov
Maradona, cinque anni senza il Pibe de Oro. Ecco il VIDEO ricordo del fuoriclasse argentino raccontato da Boskov

1 minuto ago

Diego Armando Maradona, anniversario della scomparsa: il VIDEO ricordo del Pibe de Oro secondo Boskov

Sono già trascorsi cinque anni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, considerato da molti il più grande calciatore di tutti i tempi.

Il fuoriclasse argentino, simbolo eterno del Napoli e icona del calcio mondiale, continua a vivere nella memoria collettiva come una delle figure sportive più leggendarie di sempre.

In occasione dell’anniversario, riproponiamo un ricordo speciale: il racconto del Pibe de Oro firmato da Vujadin Boskov, storico ex allenatore della Sampdoria, custodito nei nostri archivi.

