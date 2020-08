Marani: «Conte ingeneroso con la società, c’è una differenza sostanziale con Mourinho»

Matteo Marani ha parlato negli studi di Sky Sport del duro sfogo di Antonio Conte dopo il match contro l’Atalanta

CONTE – «L’Inter è arrivata a 82 anni punti, l’ultimo anno era stato l’anno del Triplete. La Juventus è stata nettamente avanti, Conte aveva le condizioni per provare a vincere il campionato. Secondo me in un periodo non è riuscito a fare la differenza, l’Inter ha pareggiato 10 volte e lì secondo me ha perso lo Scudetto. Detto questo io credo che lo sfogo di Conte sia sbagliato, non è questo il modo di costruire, questo rischia di distruggere. L’Inter ha fatto un grande investimento su Antonio Conte, gli è stato chiesto di fare la differenza. Se l’Inter avesse avuto la squadra migliore non avrebbe avuto bisogno di prendere Conte. Conte è un allenatore che fa la differenza, l’ha sempre fatto nella sua storia, ha fato fare un grande balzo all’Inter, aveva la possibilità di vincere e non so se lo avrà anche l’anno prossimo. Sulla comunicazione, credo che lui si richiami a Mourinho, che però non ha mai dato contro alla sua società. Siccome questa è una costante nella carriera di Conte, credo che siano state parole molto ingenerose. Così non si sta insieme».