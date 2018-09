Marcelo patteggia con il fisco: pagherà 750mila euro

Secondo El Mundo Deportivo, il terzino del Real Madrid Marcelo pagherà 750mila euro al fisco spagnolo

Non è una novità sentire giocatori della Liga coinvolti in problemi con il fisco spagnolo. Dopo Cristiano Ronaldo e Messi il nuovo colpevole è Marcelo, terzino del Real Madrid. Come riporta “El Mundo”, Marcelo è stato condannato dalla giustizia spagnola a 4 mesi di carcere e 750 mila euro di multa. Ovviamente il brasiliano non sconterà la pena in carcere ma in libertà vigilata, in linea con le regole della legge spagnola. Le pene inferiori a due anni per un primo reato, infatti, non sono da scontare con il carcere.

Marcelo ha trovato un accordo con il fisco spagnolo, pagherà la multa da quasi un milione di euro così come è accaduto come i suoi colleghi Ronaldo e Messi. Vicenda, questa, che potrebbe giocare un ruolo decisivo nella scelta del brasiliano di lasciare la Spagna. Sulle sue tracce, come è noto, c’è la Juve che ha già provato a strappare il forte terzino in estate, senza esito. Chissà se Marotta e Paratici faranno leva su questa sfortunata storia per convincere Marcelo ad approdare all’ombra della Mole.