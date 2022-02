Marchisio avverte: «Juve, non puoi perdere Dybala e De Ligt»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex bianconero Marchisio ha parlato del futuro della Juventus, ma anche del derby di questa sera

Claudio Marchisio, storico ex calciatore della Juventus, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del derby di questa sera e del futuro bianconero.

DA NON PERDERE – «Io credo che, se la Juve vuole avere uno zoccolo duro, sia obbligata a costruirlo da subito. Dybala e De Ligt non puoi perderli, per talento e carta d’identità devi tenerli. Con Chiesa, Vlahovic e altri, sono il futuro».

JUVE-TORINO – «Chi la deciderà? Il primo gol. La Juve è favorita ma la partita è difficile e Allegri deve sbloccarla. Questa Juve ha un po’ perso la capacità di recuperare uno svantaggio».

