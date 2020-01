Marchisio sulla corsa scudetto: «Vietati i passi falsi per Inter Juve e Lazio»

Claudio Marchisio commenta il campionato italiano, che vede Juve, Inter e Lazio in lotta per la conquista dello scudetto

L’ex centrocampista bianconero Claudio Marchisio ha parlato del campionato italiano e della lotta per lo scudetto a Sky Sport.

CAMPIONATO – «Napoli Juve? È una partita molto sentita tra le due città, le tifoserie e le due squadre. Sono partite molto importanti per il momento, tutte si sono guardate intorno e hanno perso una grande opportunità. La Juve per allungare, la Lazio poteva essere attaccata con una partita in meno e l’Inter stessa. Quindi è stata una giornata con occasioni. Tutt’e tre vivranno un weekend importantissimo. In questo momento devono guardare solo a sé stesse, tra poco inizieranno anche le Coppe per qualcuno, aumenteranno gli impegni ed entreranno nel clou. Queste tappe qua del campionato non dovrai sbagliarle, essendo così vicine basterà un piccolo passo per salire o rimanere giù».