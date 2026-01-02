Maresca Juventus, spunta il retroscena dopo l’addio al Chelsea: ecco cosa è emerso dall’Inghilterra

Retroscena Maresca Juventus dopo l’addio al Chelsea: dall’Inghilterra arriva la rivelazione, le ultimissime

Il 2026 calcistico si apre con un vero scossone in Premier League: il Chelsea ed Enzo Maresca hanno annunciato la fine del loro rapporto. L’avventura dell’allenatore italiano a Stamford Bridge si chiude appena sei mesi dopo il trionfo nel Mondiale per Club, al termine di un periodo caratterizzato da tensioni interne e culminato nel deludente 2-2 contro il Bournemouth.

Le ragioni della rottura Secondo quanto riportato dalla BBC e da altre testate britanniche, il legame tra Maresca e l’ambiente Blues si era ormai deteriorato. Il tecnico avrebbe mal digerito le continue interferenze della dirigenza nelle scelte tecniche, con indicazioni non richieste su formazione e cambi. A pesare ulteriormente è stato il crescente isolamento percepito di fronte alle critiche dei tifosi, mai del tutto convinti della sua proposta di gioco. La frattura definitiva sarebbe arrivata dopo la vittoria contro l’Everton a dicembre, quando Maresca aveva parlato pubblicamente delle “peggiori 48 ore” della sua carriera, lamentando la mancanza di sostegno da parte di alcune figure interne al club.

Il retroscena Juventus Nonostante il clima teso, Maresca aveva mantenuto un atteggiamento professionale, informando il Chelsea degli interessamenti ricevuti, tra cui quelli del Manchester City — che lo considerava un possibile successore di Guardiola — e della Juventus. I bianconeri avevano sondato il terreno già lo scorso ottobre, quando la posizione di Igor Tudor sembrava in bilico. L’ipotesi Maresca era stata valutata con attenzione, salvo poi lasciare spazio alla scelta definitiva di puntare su Luciano Spalletti, oggi saldo sulla panchina juventina.

Chi sarà il nuovo allenatore del Chelsea Con l’addio di Maresca, il club londinese ha già avviato la ricerca del nuovo tecnico. Il favorito è Liam Rosenior, attualmente allo Strasburgo, avvantaggiato dal fatto che il club francese appartiene alla stessa proprietà del Chelsea, la BlueCo. Tra i profili monitorati figurano anche Cesc Fabregas e Francesco Farioli, sebbene un loro trasferimento a stagione in corso appaia complicato. Nessun segnale, invece, su un possibile arrivo di Thiago Motta, ancora in attesa della prossima opportunità dopo la fine della sua esperienza alla Juventus.

