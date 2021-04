Marin tra Cagliari e Ajax: «Il cambio con Semplici. Roma, non è facile»

Razvan Marin, centrocampista del Cagliari, è un ex dell’Ajax: ecco le sue dichiarazioni sul momento della squadra di Semplici

Razvan Marin, centrocampista del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport.

ESPERIENZA ALL’AJAX – «Positiva, ma non facile. Ho giocato le prime cinque o sei partite. Dopo non so cosa sia successo, non ero al massimo della condizione e Ten Haag ha fatto altre scelte. Poi è stato difficile trovare spazio. In Italia il calcio è più tattico, devi pensare prima cosa fare con il pallone perché le difese sono più dure. Mi trovo bene in Serie A, mi piace».

PRONOSTICO – «Vedrò la partita in tv. Mi piace seguire il calcio internazionale. Questa è una partita importante non solo per la Roma ma per tutto il movimento calcistico. Per la squadra di Fonseca è fondamentale passare il turno. Non sarà facile, l’Ajax anche quest’anno ha dimostrato che può fare grandi cose in Europa. Sarà una gara spettacolare».

LOTTA SALVEZZA – «La situazione non è facile, ci manca una vittoria per ritrovare un po di fiducia, difficile dire perchè siamo in questa situazione. L’organico è di alto livello, nessuno poteva pensare che saremmo finiti in questa situazione».

RUOLO – «Con Di Francesco facevo il play, ora con Semplici gioco più alto da mezzala».

