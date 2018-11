Marotta all’Inter? Modric e Martial i primi rinforzi

Beppe Marotta sarebbe a un passo dall’approdo all’Inter: il dirigente, in caso di sbarco in nerazzurro, punterebbe su Modric e Martial.

Terminata la lunga avventura con la Juventus lo scorso 31 ottobre, l’ex A.d. bianconero, Beppe Marotta, secondo “Il Corriere di Torino”, sarebbe vicinissimo all’approdo all’Inter, a dispetto dell’assenza di conferme ufficiali da parte del club milanese. Ma il quotidiano riporta ulteriori e importanti dettagli.

Marotta infatti, sotto traccia, starebbe lavorando a due grandi colpi per rinforzare l’attuale rosa di Luciano Spalletti nella prossima stagione. I due grandi obiettivi del dirigente sarebbero il centrocampista del Real Madrid Luka Modric, già inseguito a lungo dai nerazzurri la scorsa estate, e l’attaccante del Manchester United Anthony Martial. Sicuramente due nomi di grido che scalderebbero non poco i tifosi dell’Inter e candiderebbero la squadra nerazzurra come la principale avversaria della Juventus nella prossima stagione.

Modric, dopo aver trascinato la Croazia in finale negli ultimi mondiali, non sta rendendo al meglio quest’anno con i Blancos (12 presenze nella Liga senza gol), e ha il suo contratto in scadenza nel 2020, mentre l’attaccante francese dei Red Devils ha sì segnato 6 gol in 9 presenze di Premier League, ma ha anche l’attuale accordo in scadenza il prossimo giugno e potrebbe dunque accasarsi a costo zero con un’altra squadra nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo con lo United.

MAROTTA VERSO L’INTER: INCONTRO CON STEVEN ZHANG