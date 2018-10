Marotta verso il sì all’Inter: incontro con Steven Zhang

Dopo la fine del rapporto con la Juventus, tanti club italiani su Marotta. L’ex ad bianconero incontra Steven Zhang ed è vicino all’Inter

L’Inter punta su Giuseppe Marotta. Secondo l’edizione di Tuttosport di domani la dirigenza nerazzurra ha deciso di puntare sull’ex amministratore delegato della Juventus per il salto di qualità definitivo. Sarà l’Inter con tutta probabilità il prossimo club di Marotta dopo la fine del rapporto con la Juventus. Nel corso delle scorse ore i rumors si erano concentrati parecchio sull’interesse di Napoli, Roma, Milan e Inter per l’esperto dirigente reduce da otto anni di vittorie alla guida della Juventus.

Marotta ha incontrato i dirigenti dell’Inter nel corso dei giorni scorsi, secondo Tuttosport, ed è pronto ad abbracciare l’offerta nerazzurra nel corso dei prossimi giorni. L’incontro dei giorni scorsi tra Steven Zhang e Marotta ha gettato le basi per i piani futuri dell’Inter di rientrare nel top del calcio italiano ed europeo. Una notizia bomba che avrebbe dell’incredibile visto che solamente lo scorso sabato il dirigente annunciava alle telecamere la fine del rapporto lavorativo con la Juventus dal prossimo 25 ottobre. Oggi l’ormai ex a.d. bianconero non era presente allo Juventus Stadium per la sfida con il Young Boys.