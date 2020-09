Marotta: «Inter credibile? Merito di Conte» – VIDEO

Beppe Marotta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’inizio della stagione dell’Inter: le sue parole

CONTE – «Antonio ha ripetuto più volte il concetto di credibilità. E credibilità è sinonimo di professionalità e serenità, queste caratteristiche non verranno mai meno. L’Inter ha dimostrato grande serietà, nostri confronti sono stati fatti sempre con l’obiettivo di migliorare. I confronti duri fanno parte delle dinamiche del gioco, siamo sportivi. Siamo abituati. Sono stati chiariti immediatamente e hanno portato risultati positivi. Mi meraviglierei di trovare un Antonio Conte diverso, lo stimo per questo. E per i fatti. Ci saranno anche momenti di tensione ma fa parte del gioco. E serve per essere competitivi al massimo. Tutte le componenti, tecniche e societarie, lavorano per lo stesso obiettivo, far crescere l’Inter»