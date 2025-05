Marotta: «Sono sicuro che la prestazione sarà positiva: Oaktree? Soddisfatti e sorpresi»

Le parole di Beppe Marotta, presidente dell’Inter, prima del calcio d’inizio della finale di Champions League contro il PSG

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio della finale di Champions League PSG Inter. Di seguito le sue parole.

EMOZIONATO? SENTO ANCHE IO IL CALORE DEI NOSTRI TIFOSI? – «Senza dubbio. E’ un’emozione straordinaria, questo è l’avvenimento più importante dell’anno quindi è normale che ci sia anche la partecipazione dei nostri tifosi».

LA MORTE DEL PRESIDENTE PELLEGRINI – «Era in primis un appassionato sportivo, un grande presidente, ma soprattutto era un grande uomo portato ad aiutare il prossimo in modo materiale e morale. Ho perso un punto di riferimento, ero suo amico da tantissimi anni. Con lui mi vedevo spesso. Viene a mancare uno dei grandi dirigenti del passato che forse in questo momento mancano».

IN COSA VEDO CAMBIATI I GIOCATORI RISPETTO A ISTANBUL? – «Diciamo che questa squadra che va in campo, per 7/11 hanno giocato a Istanbul, per cui in questi 2 anni hanno acquisito tanto. E’ cresciuta la loro coscienza e la capacità di affrontare grandi avversarie dal punto di vista europeo. Ho visto un grande cambiamento e sono certo che oggi la prestazione sarà molto positiva. Poi è chiaro che giochiamo contro una grande squadra».

SE OAKTREE SI APSETTAVA UN RISULTATO DEL GENERE? LA LORO REAZIONE? – «La loro reazione non dico che sia di meraviglia, ma sicuramente non si aspettavano dei risultati così importanti e straordinari. Quindi sono molto contenti. Oggi sono tutti presenti. Noi siamo contenti di aver ripagato la fiducia che ci hanno dato all’inizio. La loro presenza era ed è ancora costante, ma in modo molto silente. Non ci danno fastidio, hanno un concetto della delega. Siamo riusciti tutti insieme a raggiungere questo straordinario traguardo».