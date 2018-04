Marotta prima di Real-Juventus: «Serve un miracolo? Noi ci crediamo»

La Juve può credere nella qualificazione alle semifinali di Champions League? Servirà praticamente un miracolo per rimontare lo 0-3, le dichiarazioni di Marotta

Il dirigente della Juventus Beppe Marotta è stato intervistato ai microfoni di Premium Sport poco prima del fischio d’inizio della sfida contro il Real Madrid, valida per il ritorno dei quarti di finale: «Sono le solite sensazioni quando si gioca in questo stadio e contro questa squadra. La situazione è diversa rispetto alla semifinale due anni fa. Questo è il calcio e la Champions League, è un torneo: la qualificazione è stata qualcosa di straordinario per la Roma e per il calcio italiano. Mi aspetto un approccio legato a una squadra che vuole risollevarsi dopo una gara d’andata in difficoltà, cercheremo di sollevare la situazione. Qualcuno l’ha definito un miracolo, ma ogni tanto i miracoli accadono».

Prosegue Marotta: «Un nome dal calciomercato come titolare per la prossima stagione? Mi sono già espresso e non si può parlare di rivoluzione, ma semmai di un processo evolutivo. Alcuni innesti vanno fatti, sono fisiologici, e la qualità della squadra è sempre aumentata dal 2010 ad oggi. Anche quest’anno arriveranno calciatori nuovi, giocatori interessanti e di talento, così come calciatori di esperienza che possano dare il giusto mix alla fisionomia della Juventus».

Infine, conclusione sulla partita di questa sera e sui sogni di rimonta: «Noi ci crediamo, la squadra, la società, l’allenatore ci credono tutti. Il risultato dell’andata è stato senz’altro bugiardo, non meritavamo di chiudere tre gol sotto. La Roma l’ha dimostrato ieri, giusto crederci fino alla fine, andare in campo e cercare di ribaltare la situazione. Se non ce la faremo ci daremo delle spiegazioni e delle logiche. Ma andremo in campo per dare il massimo e ribaltare il risultato».