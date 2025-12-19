Supercoppa Italiana, Marotta sicuro: «Inter, per gennaio sono disposto a comprare questi giocatori!» - Calcio News 24

Supercoppa Italiana, Marotta carica l’Inter: “Competizione prestigiosa, vogliamo arrivare fino in fondo”



Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, l’attenzione mediatica si è concentrata sulle parole di Giuseppe Marotta, Presidente dell’Inter, intervenuto ai microfoni di Mediaset pochi minuti prima del calcio d’inizio. Un appuntamento importante per i nerazzurri, che puntano a conquistare l’accesso alla finale dopo che il Napoli ha già staccato il primo pass battendo il Milan nella semifinale disputata giovedì 18 dicembre.

La sfida tra Bologna e Inter mette di fronte due squadre che arrivano alla gara con stati d’animo differenti. I rossoblù sono reduci dalla sconfitta in campionato contro la Juventus, maturata al Dall’Ara con il punteggio di 0-1. Un risultato amaro, ma che non cancella il buon percorso della squadra emiliana, capace di restare competitiva anche contro avversari di alto livello. Di segno opposto il momento dell’Inter, che si presenta alla Supercoppa forte della vittoria ottenuta a Marassi contro il Genoa, un successo prezioso per morale e classifica.

Nel prepartita, Marotta ha sottolineato l’importanza della competizione e il valore dell’avversario, ribadendo come l’Inter debba affrontare la semifinale con la massima concentrazione. Il presidente nerazzurro ha evidenziato il prestigio della Supercoppa e la volontà del club di onorare ogni impegno, soprattutto quando c’è in palio un trofeo. Parole che confermano la mentalità vincente costruita negli ultimi anni, frutto di una programmazione solida e di una visione chiara a livello dirigenziale.

Marotta ha inoltre rimarcato il buon momento dell’Inter, sottolineando come la squadra stia rispondendo positivamente sul campo nonostante un calendario fitto di impegni. La crescita del gruppo, la profondità della rosa e il lavoro dello staff tecnico rappresentano, secondo il presidente, elementi fondamentali per restare competitivi su più fronti.

La semifinale contro il Bologna rappresenta dunque un passaggio chiave nel percorso stagionale dell’Inter. Per Marotta, abituato a vivere partite decisive, la Supercoppa è un obiettivo concreto e una tappa importante nel cammino di una squadra che vuole continuare a vincere. Toccherà ora al campo stabilire se i nerazzurri riusciranno a raggiungere il Napoli in finale e giocarsi fino in fondo il trofeo.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A