Greenwood incanta con l’Olympique Marsiglia: l’Atletico Madrid prepara 75 milioni per l’attaccante

Dopo una stagione da protagonista in Ligue 1 con la guida di Roberto De Zerbi, Greenwood è finito nel mirino dei Colchoneros

La prima stagione di Mason Greenwood con la maglia dell’Olympique Marsiglia si è trasformata in un autentico successo. L’attaccante inglese, classe 2001, arrivato in Ligue 1 dopo un periodo complicato della sua carriera, ha ritrovato brillantezza e continuità sotto la guida di Roberto De Zerbi, tecnico italiano noto per il suo calcio offensivo e propositivo. Grazie al lavoro dell’allenatore bresciano, Greenwood ha dimostrato di essere tornato vicino ai suoi massimi livelli, attirando nuovamente l’attenzione dei grandi club europei.

Durante l’ultima estate, il giocatore e la società francese avevano respinto con decisione sia i sondaggi provenienti da diversi club di Premier League, sia le ricche offerte arrivate dall’Arabia Saudita, intenzionata a portarlo nel nuovo campionato in crescita. Nonostante ciò, l’interesse per l’attaccante non si è mai realmente sopito. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes, il nome di Greenwood è ora finito sul taccuino di una delle squadre più prestigiose della Liga: l’Atletico Madrid.

Il club guidato da Diego Simeone, allenatore argentino che da oltre un decennio ha plasmato i Colchoneros con il suo stile grintoso e pragmatico, sarebbe pronto a investire una cifra importante pur di assicurarsi il talento inglese. Le indiscrezioni parlano di un’offerta potenziale da 75 milioni di euro, segnale evidente della considerazione che Greenwood ha riconquistato nel panorama internazionale.

Tuttavia, l’operazione non sarebbe immediata. L’Atletico, infatti, valuterebbe l’affondo soltanto nel caso in cui Julian Alvarez, attaccante argentino attualmente in forza ai madrileni e campione del mondo con l’Argentina nel 2022, dovesse lasciare la squadra in una delle prossime sessioni di mercato. In questo scenario, Greenwood diventerebbe la priorità assoluta per rinforzare il reparto offensivo.

Il futuro dell’ex Manchester United, dunque, resta avvolto da incertezza. Dopo aver chiuso la porta in estate, il suo nome è tornato con forza al centro delle voci di mercato. L’OM, dal canto suo, spera di trattenere il suo gioiello almeno per un’altra stagione, ma la corte di un club come l’Atletico Madrid potrebbe rivelarsi difficile da respingere.