Marsiglia, l’amore di Pau Lopez: «Lascerei questo club solo se me lo chiedesse il presidente»

Il portiere Pau Lopez ha espresso tutto il suo amore per il Marsiglia

Pau Lopez, portiere del Marsiglia ed ex Roma, in una diretta Twitch dell’Olympique ha parlato del suo amore per il club francese.

LE PAROLE – «La mia intenzione è arrivare alla conclusione del mio contratto con il club, ovvero arrivare almeno fino al 2026. Partirei solo nel caso me lo dovesse chiedere il presidente Pablo Longoria».