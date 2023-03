Marsiglia, Tudor: «Qui livello alto, squadre superiori alle italiane»

Le parole di Igor Tudor, allenatore del Marsiglia, sulla difficoltà del calcio francese e della Ligue 1 rispetto alla Serie A

Igor Tudor ha parlato a L’Equipe della sua prima stagione al Marsiglia.

PAROLE – «Qui c’è il PSG, che non avrebbe eguali in Italia perché oggi è superiore a Inter e Juve. Poi ci sono tre o quattro squadre italiane che, in termini di rosa, hanno più qualità. Ma dal sesto all’ultimo posto, le squadre francesi sono tutte più forti. Se domani si giocasse Empoli-Strasburgo o Reims-Spezia, vincerebbero le francesi con ampio margine. A Reims ci sono 3-4 giocatori che vorresti avere nella tua rosa; l’Inter, invece, non prenderebbe nessuno da Empoli o Spezia. L’altra differenza fondamentale è che in Francia c’è molto più ritmo, perché la tipologia dei giocatori è diversa: qui sono più giovani e più fisici. In Italia l’intensità non c’è, ecco perché gli inglesi comprano giocatori del Lorient. Qui hanno le qualità per giocare nel miglior calcio».