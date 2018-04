Juventus attenta, Martial piace anche al Bayern

Anthony Martial piace tantissimo alla Juventus, ma attenzione alla concorrenza del Bayern Monaco per la punta del Manchester United: le ultime news di mercato

Continua la corsa della Juventus per Anthony Martial, ma la concorrenza del Bayern Monaco potrebbe spaventare i bianconeri. Il francese è in uscita dal Manchester United: José Mourinho gli preferisce Alexis Sanchez e non ha intenzione di concedere troppe chance all’ex del Monaco. Per questo, il calciatore è vicino all’addio e in estate sarà una delle pedine più importanti sul mercato. Ha un contratto in scadenza nel giugno del 2019, avrebbe una clausola per il 2020 ma non la farà scattare, è in rotta con lo United. Se ne andrà, Juventus e Bayern Monaco sono pronte a darsi battaglia.

La Juve era in pole fino a pochi giorni fa per Martial. Il Bayern, invece, è entrato in questo affare solo di recente e sembra avere le armi giuste per convincere sia il Manchester sia il giocatore. Con l’avvento di Kovac, i bavaresi vogliono svecchiare la squadra in tutte le sue componenti, una delle quali riguarda l’attacco. Martial è un giocatore di assoluto valore e può essere l’erede di Mandzukic alla Juventus, ma la Vecchia Signora deve stare attenta: il Bayern Monaco ha messo la freccia.