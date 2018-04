Martial via dallo United: la Juve ci prova

Anthony Martial vicino all’addio al Manchester United: il giocatore piace alla Juventus di Massimiliano Allegri

L’avventura di Anthony Martial al Manchester United dovrebbe essere vicina alla conclusione. Il giovane attaccante francese, infatti, dovrebbe dire addio ai Red Devils al termine della stagione. Il suo contratto, in scadenza nel 2019, ha un’opzione per il rinnovo fino al 2020, ma al momento il club inglese non sembra essere intenzionato ad esercitarla.

Tra le società interessate al giocatore, c’è anche la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri sono intenzionati a provarci, anche perché l’ingaggio del francese – circa 5 milioni di euro a stagione – non spaventa. Qualora l’operazione dovesse andare a buon fine, il tecnico toscano avrebbe a disposizione un calciatore molto utile, capace di interpretare tutti i ruoli dell’attacco grazie alla propria duttilità.