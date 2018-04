Kovac, il fratello dell’ex Juve col Bayern Monaco nel futuro

Niko Kovac, futuro allenatore del Bayern Monaco, ha una certa familiarotà con la Juve; suo fratello Robert, infatti, ha militato coi bianconeri tra il 2005 e il 2007

Il Bayern Monaco, attraverso il ds Salihamidzic, ha annunciato oggi il suo futuro allenatore: sarà Niko Kovac, attualmente alla guida dell’Eintracht Francoforte. Il croato, che da due anni siede sulla panchina delle ‘Aquile’ con buoni risultati (è in piena corsa Champions) ha un passato da calciatore così come il fratello, Robert. Proprio quest’ultimo, è una vecchia conoscenza della Serie A. Ha infatti militato per un paio di stagioni con la Juventus.

Nelle due annate a cavallo di Calciopoli, Robert Kovac, difensore classe 1974 (tre anni più giovane di Niko) ha vestito i colori bianconeri collezionando un totale di 35 presenze ( con una rete). Dopo essere arrivato dal Bayern Monaco, squadra con cui ha giocato anche insieme al fratello, Robert ha successivamente lasciato la Juve nel 2007 per approdare al Borussia Dortmund. Attualmente è il vice di Niko all’Eintracht.