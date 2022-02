ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marusic: «Peccato per il Porto, ma abbiamo preparato al meglio l’Udinese». Le dichiarazioni dell’esterno di Sarri

Adam Marusic prima della gara contro l’Udinese è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ecco le sue parole:

«Peccato per giovedì ma oggi abbiamo un’altra partita e dobbiamo pensare all’Udinese. Abbiamo preparato il match nel migliore dei modi e faremo di tutto per provare a vincere. Siamo venuti subito qui ad Udine dopo la gara con il Porto e ci ha aiutato, ci ha permesso di preparare meglio la partita di oggi. Speriamo di poterla decidere anche questa volta (ride ndr). Non conta chi fa gol, è importante vincere».