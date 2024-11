Marusic Lazio: «Sono qui da tanti anni, stiamo facendo bene è il gruppo è sano e compatto»

Le parole di Adam Marusic, difensore della Lazio, in conferenza stampa alla viglia della partita contro il Lugodorets in Europa League

Adam Marusic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita della Lazio in Europa League contro il Lugodorets. Di seguito le sue parole.

EUROPA LEAGUE OBIETTIVO – «Sono qui da tanti anni, ho giocato tante partite in Europa. Stiamo facendo bene con mister Baroni, anche per il campionato. Penso che possiamo fare grandi risultati e possiamo davvero fare tante altre partite bene come stiamo facendo. Domani partita molto importante, da non sottovalutare perchè in Europa non ci sono squadre che puoi sottovalutare. Dobbiamo dare tutto per vincere domani».

MOTIVAZIONI ULTERIORI – «Sono grandi partite davanti ai nostri tifosi. Non può mancare la motivazione, chi scende in campo deve dare il massimo e solo così si prendono i risultati».

PIU’ DECISIVO CON I NUMERI – «Il mister vuole che noi terzini andiamo avanti, ma negli anni passati non c’era questa libertà. Tavares sta facendo bene, anche Luca e Lazzari sono forti. Quando ci sono tante partite e si gioca ogni 3/4 giorni dobbiamo essere tutti a disposizione e dare una mano quando non giochiamo. Tutti possiamo mostrare i nostri valori sul campo. Stiamo facendo bene e mi farebbe piacere fare qualche assist di più».

CHE ARIA C’E’ NELLO SPOGLIATOIO – «Gruppo buono, sano. Abbiamo aiutato i nuovi, e’ importante quando hai un gruppo che sta bene e fai i risultati più facilmente. I nuovi stanno facendo bene e possiamo fare altre vittorie importanti, continuando così».

CAOS TIFOSI VERSO L’AJAX – «E’ una domanda per la società, dispiace perchè non daranno una mano come sempre. Ma risponde la società».