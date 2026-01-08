Lazio News
Marusic Lazio, ufficiale il rinnovo di contratto: c’è la firma! Cifre e dettagli
Marusic Lazio, ufficiale il rinnovo di contratto: c’è la firma! Cifre e dettagli del prolungamento contrattuale per il terzino montenegrino
Il legame tra la Lazio e Adam Marusic è destinato a diventare una delle storie più longeve della recente storia capitolina. La dirigenza biancoceleste ha infatti deciso di blindare la propria corsia esterna, trovando l’accordo totale per il prolungamento contrattuale del laterale montenegrino. Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il classe 1992 ha apposto la firma su un nuovo accordo che scadrà il 30 giugno 2029, con l’inserimento di un’opzione a favore del club per estendere il rapporto per un’ulteriore stagione.
Si tratta di un attestato di stima fondamentale per il veterano delle Aquile, che continuerà a essere un punto di riferimento imprescindibile sia nello spogliatoio che nello scacchiere tattico. Al momento, le fonti non specificano i dettagli economici relativi al nuovo stipendio del giocatore, ma la mossa strategica conferma la volontà della società di puntare sulla continuità e sull’affidabilità fisica di Marusic per il futuro della difesa.
