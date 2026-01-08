Ratkov Lazio, è ufficiale: Sarri ha il sostituto di Castellanos. Il comunicato e i dettagli dell’operazione

Ratkov Lazio, è ufficiale: i biancocelesti hanno individuato il sostituto di Castellanos. Il comunicato e i dettagli dell’affare

Il casting per l’attacco è chiuso: la Lazio ha il suo nuovo numero 9. Dopo una giornata frenetica, iniziata con lo sbarco a Fiumicino e proseguita con le visite mediche di rito presso la clinica Paideia, è arrivata anche la firma sul contratto che lega ufficialmente Petar Ratkov ai colori biancocelesti. La società del presidente Lotito ha agito con rapidità chirurgica per colmare il vuoto lasciato dalla cessione di Valentin “Taty” Castellanos, regalando a Maurizio Sarri una risorsa immediata e di grande prospettiva.

Il comunicato ufficiale

L’annuncio è arrivato tramite una nota sintetica apparsa sul sito del club, che certifica la chiusura dell’operazione con il club austriaco: «La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Petar Ratkov, proveniente dal Red Bull Salisburgo». Non si tratta dunque di un prestito, ma di un investimento a titolo definitivo: un segnale chiaro di come la dirigenza creda nelle potenzialità del ragazzo per il presente e il futuro della squadra.

Chi è Ratkov: muscoli e gol dalla scuola Red Bull

Classe 2003, serbo di nascita e di temperamento, Ratkov è un attaccante che risponde all’identikit della punta moderna ma fisicamente strutturata. Cresciuto e maturato nelle file del Red Bull Salisburgo, il neo-laziale porta in dote centimetri e potenza. A differenza degli attaccanti mobili visti spesso nel tridente di Sarri, Ratkov è un profilo capace di riempire l’area di rigore, fare a sportellate con le difese chiuse e garantire una soluzione importante anche nel gioco aereo.

Subito in campo

Con la firma depositata, Ratkov è a tutti gli effetti a disposizione dello staff tecnico. L’obiettivo è integrarlo nel minor tempo possibile negli schemi sarriani, notoriamente complessi per i nuovi arrivati, per permettergli di debuttare già nei prossimi impegni di campionato. Dopo l’addio di Castellanos, l’Olimpico è pronto a scoprire il suo nuovo gigante.

