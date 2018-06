Mascherano con l’ammonizione contro la Francia è il giocatore che ha raccolto più cartellini gialli nella storia del Mondiale

Javier Mascherano coniuga una discreta tecnica ad una forza fisica prorompente, la “garra” come dicono gli spagnoli. L’ex Barcellona è stato spesso protagonista di interventi piuttosto rudi e al limite e non è quindi un caso che spesso finisca nel mirino degli arbitri. La partita contro la Francia è stata particolarmente difficile per l’Argentina e l’attuale centrocampista del Hebei CFFC ha fatto il possibile per fermare l’avanzata di Mbappé e compagni. Mascherano con questa partita ha raggiunto un record che premia la sua incisività in campo ma non si può dire di certo che sia positivo. Il centrocampista è infatti diventato il giocatore più ammonito nella storia dei Mondiali (7 cartellini tutti gialli) superando Rafael Marquez del Messico, Marcos Cafù e Zinedine Zidane fermi a 6.

Mascherano dovrebbe annunciare a breve il suo addio all’Albiceleste e lo stesso potrebbe fare anche il compagno Lionel Messi.