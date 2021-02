Mascherano: «Soffro nel non poter giocare più con Messi»

Javier Mascherano ha parlato di Lionel Messi e del futuro della Pulce

Javier Mascherano, ex centrocampista argentino del Barcellona, durante la sua presentazione come ambasciatore della Liga ha parlato di Lionel Messi.

FUTURO MESSI – «Non so cosa farà. Ma posso dire che come amico non oserei mai dargli alcun consiglio. La decisione che deve prendere è solo sua e della sua famiglia. Spetta a lui decidere cosa fare. Quello che posso dire è che vedo Leo fare quello che fa ormai da 15 anni. Vero è che le prestazioni del Barcellona non sono certo il top, ma lui fa sempre il suo al massimo».

GIOCARE CON LA PULCE – «Mi manca giocare con Messi. Non mi vergogno a dirlo. Soffro nel non poter condividere più il terreno di gioco con lui. Il Barcellona è un club speciale, con una filosofia e uno stile molto forti. Non è facile trovare altrove un club così radicato in una filosofia come il Barcellona. Quando vai in altri posti è difficile riadattarsi. Spesso quando ci incontriamo con altri ex compagni ricordiamo quanto fosse bello giocare insieme. Quando lasci quel club ti lascia dentro un grande vuoto».