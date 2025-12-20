Massara a DAZN: «Gasperini ha avuto un impatto immediato, vogliamo crescere ancora. Mercato? Non è facile e questo è risaputo. Futuro Dybala? Impossibile dirlo»

Massara, direttore sportivo della Roma, ha parlato a DAZN prima della sfida contro la Juventus soffermandosi sull’avvio di stagione e sul mercato di gennaio

Nel prepartita di Juventus Roma, il direttore sportivo giallorosso Frederic Massara è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto sul momento della squadra. Dall’impatto di Gian Piero Gasperini al lavoro quotidiano della società, passando per le prospettive di mercato e i singoli più attesi, il dirigente ha ribadito la linea del club: continuità, crescita e ambizione.

L’INIZIO DI STAGIONE DELLA ROMA – «Noi dobbiamo concentrarci sul lavoro, siamo felici dell’inizio di stagione. Sapevamo che questo percorso avesse bisogno di tempo, non immaginavamo un impatto così immediato di Gasperini. La squadra ha assorbito subito i suoi concetti, abbiamo fatto risultati importanti e speriamo di proseguire così».

IL MERCATO DI GENNAIO – «Il mercato di gennaio non è facile e questo è risaputo, ma non vogliamo farne un alibi. Vogliamo cercare di rinforzarci e faremo il possibile per trovare soluzioni che ci migliorino. Se si facesse un sondaggio, il reparto offensivo sarebbe il più gettonato. Se dovessero esserci opportunità in quella zona di campo, il primo o l’unico tassello sarebbe quello lì».

LA CRESCITA DI FERGUSON – «Sta crescendo. È arrivato in Italia quattro mesi fa, è un 2004 e ha bisogno di adattarsi come tutti in un campionato difficile come quello italiano. Sta dando segnali molto importanti, abbiamo fiducia in lui e siamo convinti che possa crescere ancora».

DYBALA E IL FUTURO – «È impossibile dirlo in questo momento. Questa serata è sicuramente speciale per lui, in uno stadio in cui ha fatto grandi cose, e con una maglia, la nostra, con cui fa sognare e continuerà a farlo. Ci aspettiamo grandi cose da lui».