Massolin Inter: accordo trovato per il centrocampista ma…Svelato il piano dei nerazzurri! Cosa succederà

Massolin Inter: raggiunto l’accordo per il centrocampista ma…La strategia dei nerazzurri! Cosa accadrà

L’Inter non guarda solo al presente e alla lotta scudetto, ma continua a muoversi con estrema lungimiranza per costruire la squadra del domani. Mentre i riflettori di mercato sono puntati sui movimenti last-minute, la dirigenza nerazzurra ha piazzato un colpo strategico assicurandosi uno dei profili più interessanti del panorama nazionale: Yanis Massolin. Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’accordo con il Modena è stato totalmente definito. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno deciso di rompere gli indugi per anticipare la concorrenza, bloccando il calciatore classe 2002 francese, un centrocampista moderno dotato di grande struttura fisica e capacità di inserimento, che si è messo in luce nel campionato cadetto.

I dettagli economici: resta in prestito ai “Canarini”

L’operazione è stata strutturata per garantire la maturazione del ragazzo senza strappi. L’Inter verserà nelle casse del club emiliano una cifra pari a 3,5 milioni di euro per l’acquisto del cartellino a titolo definitivo. Tuttavia, Massolin non cambierà maglia immediatamente. L’accordo prevede che il giocatore rimanga in prestito al Modena fino al termine della stagione attuale (giugno 2026). Una mossa intelligente che permette al francese di completare il suo percorso di crescita giocando con continuità in Serie B, prima di fare il grande salto alla Pinetina in estate.

Un regalo per il futuro di Chivu

Questo acquisto testimonia la volontà di investire sulla “linea verde” per il ciclo post-2026. Con i nerazzurri saldamente al comando della Serie A con 52 punti, la società sta già pianificando le rotazioni della prossima annata. Cristian Chivu potrà contare da luglio su un elemento fresco e di prospettiva per rimpolpare la mediana. Mentre la prima squadra si concentra sull’imminente sfida contro la Cremonese, la società mette un altro tassello fondamentale nel mosaico del futuro.