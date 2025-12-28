Mastantuono Napoli, Conte vuole il talento argentino del Real Madrid: pronta una offerta per convincere i Blancos. Il punto

Mastantuono Napoli, Manna pensa al talento del Real Madrid per rinforzare la rosa di Conte. Possibile un affare da 50 milioni di euro

Mastantuono Napoli è una delle piste più intriganti che stanno emergendo in vista della prossima sessione invernale di calciomercato. Giovanni Manna, Direttore Sportivo del club azzurro, è al lavoro su più fronti per rinforzare la rosa e consegnare all’allenatore un centrocampo più completo, tecnico e proiettato al futuro. Tra i nomi seguiti con attenzione spunta anche quello di Franco Mastantuono, talento argentino classe 2007 di proprietà del Real Madrid, considerato uno dei prospetti più brillanti del panorama internazionale.

La priorità del Napoli resta proprio la linea mediana. La dirigenza è alla ricerca di un profilo capace di unire qualità, visione di gioco e margini di crescita importanti. In quest’ottica, l’ipotesi Mastantuono rappresenta una scommessa ambiziosa ma coerente con la strategia del club, sempre attento ai giovani di grande prospettiva da valorizzare nel tempo.

A confermare l’interesse è stato Ekrem Konur, giornalista ed esperto di mercato di Arma Sports TV e della testata inglese CaughtOffside. Attraverso un messaggio pubblicato sui social network, Konur ha rivelato che il Napoli starebbe preparando un’offerta per il centrocampista del Real Madrid. La proposta azzurra prevederebbe una formula articolata: prestito con opzione di acquisto, che potrebbe trasformarsi in un investimento complessivo fino a circa 50 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Nonostante l’apertura del Napoli, la trattativa non si presenta semplice. Il Real Madrid valuta con estrema attenzione il futuro di Mastantuono, considerato un patrimonio tecnico del club. I Blancos potrebbero respingere l’offerta, soprattutto se ritenessero il giocatore pronto per entrare stabilmente nel giro della prima squadra o per essere valorizzato in un contesto più controllato. Questo rende il dossier Mastantuono complesso e legato anche alle strategie interne del club spagnolo.

Dal punto di vista tecnico, Mastantuono è un centrocampista moderno, dotato di grande personalità, ottima tecnica individuale e capacità di incidere anche nella fase offensiva. Il Napoli lo vede come un possibile investimento a lungo termine, capace di crescere gradualmente in Serie A e di diventare un elemento centrale del progetto azzurro nei prossimi anni.

Molto dipenderà dalla volontà del Real Madrid e dallo spazio che Mastantuono potrebbe avere a breve termine in Spagna. Il Napoli resta alla finestra, pronto a cogliere eventuali spiragli. La pista Mastantuono è ancora in fase embrionale, ma testimonia chiaramente l’ambizione del club partenopeo di guardare al futuro senza rinunciare alla qualità. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire se questa suggestione di mercato potrà trasformarsi in una vera trattativa.