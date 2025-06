Mastour, l'ex talento del Milan riparte da una destinazione molto particolare. Ecco l'indiscrezione - Calcio News 24

Mastour riparte dalla Virtus Verona: una nuova sfida in Serie C da parte dell’ex fuoriclasse del Milan

Mastour, il talento che aveva incantato il mondo da giovanissimo con la maglia del Milan, torna in Italia per rilanciarsi nel calcio professionistico. Dopo un lungo peregrinare tra club e paesi diversi, il trequartista italo-marocchino ha firmato con la Virtus Verona, club di Serie C che gli offre un’occasione concreta per rimettersi in gioco. Il contratto prevede un accordo annuale con opzione per la stagione successiva, segno che il club crede ancora nella sua capacità di fare la differenza.

Classe 1998, Hachim Mastour è stato per anni il simbolo del talento precoce: dribbling fulminanti, tecnica sopraffina, giocate da fuoriclasse che a soli 15 anni lo avevano trasformato in un fenomeno mediatico. Cresciuto nelle giovanili del Milan, Mastour era stato indicato come uno dei migliori prospetti europei della sua generazione, tanto da esordire in Nazionale maggiore con il Marocco a soli 16 anni. Tuttavia, il salto tra le promesse e il calcio dei grandi non è mai stato semplice, e nel suo caso si è rivelato particolarmente complesso.

Negli anni, il nome di Mastour è spesso tornato alla ribalta più per le sue potenzialità inespresse che per quanto mostrato in campo. Dopo il Milan, ha provato fortuna in Spagna con il Malaga, in Olanda con lo Zwolle, e in Grecia con il Lamia, senza però trovare la continuità necessaria. Anche il ritorno in Italia, con Reggiana, Reggina e Carpi, non ha portato alla svolta attesa. A questi si sono aggiunte esperienze in Marocco, con Renaissance Zemamra e Union Touarga, dove ha militato fino al gennaio scorso.

L’ultima apparizione pubblica del fantasista è stata nella Kings League, il campionato di calcio a 7 ideato da Gerard Piqué. Con l’FC Zeta di Cristian Brocchi, ex tecnico del Milan, Mastour ha ritrovato campo e serenità, lontano dalle pressioni del professionismo. Ora, con la Virtus Verona, ha un’altra possibilità per tornare protagonista nel calcio italiano.

Per Mastour, la Serie C potrebbe essere l’ambiente ideale: competitivo ma meno stressante, più adatto per ricostruire fiducia e forma fisica. A 26 anni non è troppo tardi per scrivere nuove pagine di una carriera che molti davano già chiusa. La sua storia, fatta di sogni, cadute e ripartenze, resta un esempio di quanto sia difficile gestire il talento precoce. Ma è anche un racconto di resilienza, che può ancora sorprendere.

La Virtus Verona scommette su di lui, e molti appassionati di calcio sperano che Mastour riesca finalmente a trasformare il potenziale in concretezza. Perché ogni ritorno, se fatto con cuore e impegno, può essere l’inizio di qualcosa di grande.