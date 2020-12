Juan Mata racconta Paul Pogba ed elogia il centrocampista del Manchester United. Ecco le dichiarazioni dello spagnolo

Juan Mata, centrocampista del Manchester United, ha parlato ai microfoni de La media Inglesa di Paul Pogba esaltando le doti del francese.

«Paul individualmente è un centrocampista incredibile, ha tutte le qualità per far bene in questo sport. È uno dei giocatori migliori con cui abbia mai giocato. Le sue doti fisiche e tecniche sono impressionanti».

