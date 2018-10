Da Vitor Hugo a Cengiz Under: Mazzoleni è senza pietà – VIDEO

Paolo Silvio Mazzoleni ancora al centro della moviola: dopo Inter-Fiorentina, fischiato altro rigore severo in Empoli-Roma

Da Vitor Hugo a Cengiz Under. Ancora una volta c’è di mezzo un rigore severo, ancora una volta c’è di mezzo Paolo Silvio Mazzoleni. Nella gara tra Empoli e Roma al Castellani, il fischietto di Bergamo non risparmia il giocatore turco per un tocco di mano in area. Il braccio era certamente largo, ma la sfera era anche stata deviata poco prima da un giocatore giallorosso. Mazzoleni, richiamato dal Var, è andato a rivedere l’azione ma non ha cambiato idea. Una scelta legittima, ma anche severa vista la dinamica dell’azione.

Un po’ come accaduto durante Inter-Fiorentina con il rigore concesso ai nerazzurri, che ha permesso ad Icardi di firmare l’1 a 0. La palla calciata da Candreva sfiora la mano del difensore viola Vitor Hugo: il braccio è largo, ma vista la vicinanza del nerazzurro e il tocco lieve si poteva anche non fischiare. Ma anche in quella occasione, Mazzoleni non ha avuto pietà: i giocatori della Serie A sono avvisati, con il fischietto di Bergamo nessuna pietà.