Moviola Empoli-Roma: gli episodi arbitrali dubbi della gara valida per l’ottava giornata della Serie A 2018/2019. Direttore di gara sarà Paolo Mazzoleni, fischietto esperto forte di addirittura 196 presenze in Serie A. A coadiuvarlo gli assistenti Longo e Rocca, mentre quarto uomo è stato scelto Piccinini. Infine, come Var e Avar, sono stati designati rispettivamente Pairetto e Manganelli.

Caputo nei primi minuti di gioco per due volte viene fermato sul filo del fuorigioco: in entrambi i casi, corretta la chiamata della quaterna arbitrale. Come in occasione della punizione da cui nasce il vantaggio giallorosso, mentre pochi minuti più tardi Nzonzi con un fallo tattico ferma una ripartenza dell’Empoli: manca il giallo.

Giallo invece recapitato giustamente a Luca Pellegrini in avvio di ripresa: il giovane terzino, al limite dell’area, stende Krunic lanciato verso la porta di Olssen. All’11’ della ripresa, calcio di rigore per l’Empoli: corner dalla destra, deviazione fortuita e pallone che sbatte sul braccio di Under. Mazzoleni verifica allo schermo più volte e poi conferma la propria decisione, di certo il tocco non poteva essere volontario…