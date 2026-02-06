Mbappé PSG, scoppia il caso! Il club ha otto giorni per saldare i 5,9 milioni dovuti al francese

Caso Mbappé PSG, esplode la tensione: al club restano otto giorni per pagare i 5,9 milioni dovuti al francese

La disputa legale tra il Paris Saint‑Germain e Kylian Mbappé non si è ancora conclusa. Nel dicembre 2025 il tribunale del lavoro di Parigi aveva stabilito che il club dovesse versare all’attuale attaccante del Real Madrid un totale di 60,9 milioni di euro, cifra composta da 55 milioni relativi a stipendi e bonus non corrisposti e 5,9 milioni legati a interessi e ferie maturate.

Ad oggi il PSG ha provveduto a pagare soltanto la prima parte, quella più consistente da 55 milioni. Secondo quanto riportato da L’Équipe, Mbappé avrebbe inviato un ufficiale giudiziario direttamente nella sede del club per sollecitare il versamento della seconda tranche, ancora mancante.

Il club francese dispone ora di otto giorni per completare il pagamento. In caso di ulteriore ritardo, spiegano le fonti citate, gli avvocati del giocatore avrebbero la possibilità di prelevare la somma direttamente dai conti del PSG.

