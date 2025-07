Mbappé, quel gesto potrebbe farlo entrare nella storia: soprattutto dopo l'addio di Modric. Le ultime - Calcio News 24

Mbappé pronto a prendersi la 10 del Real Madrid: l’icona passa di mano

Il Real Madrid si prepara a vivere una nuova era sotto il segno di Kylian Mbappé. Secondo quanto riportato da Ramón Álvarez, noto giornalista di Radio Marca, il fuoriclasse francese è destinato a ricevere l’iconica maglia numero 10, lasciata libera da Luka Modrić dopo il suo trasferimento al Milan. Un segnale chiaro: la società blanca vuole fare di Mbappé il nuovo volto della squadra, il simbolo del futuro dopo anni di successi targati Benzema, Ronaldo e Modrić.

L’arrivo di Mbappé al Real Madrid rappresenta uno dei momenti più attesi del calcio europeo. Dopo anni di corteggiamenti, indiscrezioni e colpi di scena, il campione del mondo 2018 è finalmente pronto a vestire la camiseta blanca. E lo farà con il numero più simbolico di tutti: il 10, indossato nella storia del club da leggende come Puskás, Laudrup e lo stesso Modrić.

La scelta del numero non è casuale. Con Modrić ormai trasferitosi al Milan e al tramonto della sua gloriosa carriera in Liga, il Real ha bisogno di una nuova guida tecnica e carismatica. E chi meglio di Mbappé, che arriva in Spagna con la consapevolezza di essere uno dei giocatori più forti e influenti al mondo?

Ma non è tutto. Secondo fonti spagnole, anche la numerazione degli altri nuovi talenti è già stata pensata. Il giovane Endrick, astro nascente del calcio brasiliano e destinato a diventare protagonista in maglia blanca, dovrebbe ricevere il numero 9, lasciato libero proprio da Mbappé, che in passato lo ha vestito al PSG e con la nazionale francese. In Brasile, Endrick ha sempre indossato il 16, ma la maglia numero 9 al Real ha un peso specifico enorme, e assegnarla a un talento così giovane dimostra la fiducia totale del club.

Il passaggio di testimone tra Modrić e Mbappé sancisce quindi l’inizio di una nuova era madridista. Con il francese al centro del progetto e una rosa in continua evoluzione, il Real si prepara a dominare ancora, puntando su talento, ambizione e simboli forti come la maglia numero 10.