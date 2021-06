McKennie dal ritiro USA: «Il mio compito? Recuperare palloni. Sulla Nazionale...»

McKennie: «Juventus e USA mi chiedono la stessa cosa». Il centrocampista texano dal ritiro della sua Nazionale

Weston McKennie ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale USA.

RUOLO – «Da me ci si aspetta che recuperi palloni e che pressi, è il mio lavoro. I miei compiti sono sempre chiari, poi chiaramente le squadre e le formazioni sono diverse. Ma per quanto riguarda cosa ci si aspetti che io faccia, le aspettative sono esattamente le stesse tra Juventus e nazionale statunitense».

PULISIC – «Il ritorno di Pulisic, e il fatto che sia carico ed entusiasta dopo aver vinto la Champions, è molto importante per noi. Anche per la mentalità che può portare, noi stiamo lavorando tutti per raggiungere un successo di quel livello. Quando uno vince un trofeo aiuta il resto del gruppo a costruire una mentalità vincente. Vogliamo vincere partite, titoli e trofei».