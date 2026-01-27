McKennie Juventus, il rinnovo con i bianconeri si avvicina? Spalletti non ha dubbi: ecco cosa può succedere

McKennie Juventus, il rinnovo di contratto è sempre più vicino: la mano del tecnico Luciano Spalletti pesa eccome

La netta vittoria contro il Napoli non ha soltanto certificato la crescita della Juventus di Luciano Spalletti, ma ha anche accelerato alcune decisioni strategiche ai piani alti del club. La presenza di John Elkann negli spogliatoi ha rafforzato ulteriormente il rapporto con l’allenatore e ha riportato l’attenzione sulla gestione dei giocatori chiave, tra cui spicca Weston McKennie.

Il centrocampista statunitense è diventato il simbolo del nuovo gioco bianconero: da semplice gregario a elemento totale, al punto da essere definito da Spalletti un «attaccante centrale perfetto» per la sua capacità di attaccare gli spazi. Con il contratto in scadenza a giugno, McKennie si trova davanti a un momento decisivo. Le offerte dall’estero non mancano, soprattutto dalla Premier League e dalla MLS, ma la sua volontà sembra orientarsi sempre più verso la permanenza a Torino. A influire sono la serenità ritrovata, confermata anche dal padre, e il ruolo centrale che ha assunto nello spogliatoio. La Juventus, ora, è chiamata a blindarlo con un rinnovo all’altezza del suo nuovo status.

Parallelamente, Spalletti continua a chiedere rinforzi mirati. Jonathan David sta crescendo grazie alla fiducia del tecnico, ma l’allenatore ha ribadito la necessità di una punta fisica, capace di battagliare come Hojlund. In attesa di questo innesto, la certezza resta McKennie: leader emotivo, trascinatore del gruppo e sempre più vicino a una consacrazione definitiva in bianconero.

