Medel chiaro: «Voglio restare al Bologna per altri due anni e poi tornare al Boca»

Gary Medel ha parlato anche del suo futuro (oltre che quello di Vidal) ai microfoni di Radio Continental. Queste le parole del centrocampista cileno.

TIFOSI – «I tifosi del Bologna sono davvero passionali, ci seguono sempre da vicino. Mister Mihajlovic poi è molto competitivo: in settimana ti massacra, vuole il 100% da tutti e questo mi piace».

OBIETTIVO – «Il nostro obiettivo a inizio stagione era restare a metà classifica, ma puntiamo a migliorare per andare in Europa League. Qui al Bologna siamo una grande famiglia e mi sento a casa. In Turchia avrei vinto due titoli, ma ho scelto di vestire rossoblù anche per la tranquillità della mia famiglia».

FUTURO – «Ho ancora due anni di contratto e spero di rimanere fino alla fine tra le fila dei felsinei, anche se nel calcio – si sa – tutto può cambiare in fretta. Dopo il Bologna vorrei tornare al Boca Juniors, sarebbe un sogno. Con Riquelme parlo spesso, me lo ha chiesto tante volte, ma per ora gli ho detto che resto a Bologna».